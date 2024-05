Quanto guadagnerebbe il Toro se dovesse entrare in Conference League? Ecco le cifre che vengono pagate dalla Uefa

A 1 partita dal termine del campionato, tutto è ancora aperto per il Toro. Granata che, nell’ultima gara contro l’Atalanta, con una vittoria blinderebbero il 9° posto. Questo posizionamento, davanti al Napoli, potrebbe portare alla qualificazione in Conference League. Serve però che la Fiorentina, in finale di questa coppa contro l’Olympiacos, vinca la finale di Atene. In questo caso per il Toro sarebbe Europa. Torino che può anche non vincere a Bergamo: a quel punto però anche il Napoli, in casa contro il Lecce, non deve vincere. Ma quanto si guadagna da questa competizione?

Conference League: i guadagni

Se il Toro si qualificasse alla Conference League, prima dovrebbe affrontare un turno preliminare. Dopodiché, sarebbe dentro ai gironi. Ognuno dei 32 club che entra ai gironi, guadagna 3 milioni di euro. Una buona base di partenza. Per ogni partita dei gironi, ci sono altri bonus: 500.000 euro a vittoria e 166.000 euro a pareggio. Infine, chi vince il girone riceve ulteriori 650.000 euro. I secondi invece, 325.000 euro. Ovviamente, più si va avanti e più si guadagna.

Gli ulteriori guadagni

Le squadre che si qualificano alla fase a eliminazione diretta, riceveranno i seguenti soldi: qualificazione agli spareggi, 300.000 euro a club; qualificazione agli ottavi di finale, 600.000 euro a club; qualificazione ai quarti di finale, 1 milione di euro a club; qualificazione alla semifinale, 2 milioni di euro a club; qualificazione alla finale, 3 milioni di euro a club. Chi vince la Conference, otterrà 2 milioni di euro ulteriori. Si tratta della terza competizione europea, dopo la Champions League e l’Europa League. Nella prima edizione (2021/2022), ha vinto la Roma. Nella seconda la Fiorentina è arrivata seconda. In quella attuale, la Viola è di nuovo in finale.