Europa a rischio per il Torino? C’è uno scenario molto improbabile ma possibile, che coinvolge anche la Lazio di Tudor

A 1 partita dal termine della Serie A, non è facile andare in Europa per il Torino. Ci sono una serie di combinazioni che devono accadere. La prima, è che il Toro arrivi 9° e con la vittoria a Bergamo questo sarebbe certo. La 38^ giornata si è aperta ieri sera, con la vittoria della Fiorentina a Cagliari per 3-2: adesso il Toro non può più arrivare 8°. Quindi, l’unico modo per andare in Europa è quello di arrivare 9° e sperare che la Fiorentina vinca la Conference League mercoledì prossimo. Se il Toro dovesse perdere o pareggiare contro l’Atalanta, per arrivare 9° basta che il Napoli non vinca in casa contro il Lecce. Ma si è aggiunta un’altra combinazione dopo ieri sera, che rimane molto improbabile ma possibile.

Lazio: almeno 1 punto

Infatti, il Torino deve sperare che la Lazio faccia almeno 1 punto in casa contro il Sassuolo già retrocesso. Se così non fosse e la Fiorentina vincesse il recupero contro l’Atalanta del 2 giugno, i Viola arriverebbero settimi in campionato (Europa League) e la Lazio ottava (Conference League). Questo toglierebbe la possibilità alla nona classificata di andare in Europa. Lazio e Fiorentina sarebbero a pari punti, anche per quanto riguarda gli scontri diretti (Lazio-Fiorentina 1-0, Fiorentina-Lazio 2-1): la differenza reti farebbe la differenza.

La classifica

Quindi il Toro, una volta arrivato sopra il Napoli (o vince a Bergamo oppure perde o pareggia ma il Napoli non deve vincere), deve poi sperare che la Lazio faccio almeno 1 punto. A quel punto, il fatto che la nona classificata vada in Europa dipenderà esclusivamente dalla vittoria della Conference League (che deve essere vinta dalla Viola). Al momento il Toro è 9° a 53 punti, seguito dal Napoli a 52. In caso di arrivo a pari punti, il Toro è davanti. La Roma è 6^ a 63, in mezzo ci sono Lazio (60) e Fiorentina (57).