Il centrocampista granata è meno sicuro di volare in Germania rispetto a Buongiorno e Bellanova. C’è da fare la corsa su Folorunsho e Fagioli

Una notizia che non può non rinvigorire e rendere fiero l’ambiente granata, quella della chiamata di tre giocatori del Torino da parte di Luciano Spalletti in vista dei prossimi europei. In lista troviamo infatti i nomi di Alessandro Buongiorno, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. La presenza dei primi due era annunciata, da mesi, per Ricci invece la pre-convocazione di Spalletti non era per nulla scontata, anzi. Era da tempo che non figurava tra i nomi che compongono la spedizione azzurra.

Ricci, l’ultima presenza nel 2022

Samuele Ricci non gioca una partita con la maglia della nazionale maggiore dall’amichevole del 16 novembre 2022 in Albania, dove Ricci è stato impiegato dall’allora ct Mancini per l’intera durata della seconda frazione. Da quel momento Samuele Ricci non è stato più preso in considerazione né da Mancini né dal successore Luciano Spalletti. In più la sua stagione corrente, costellata da alti e bassi, non faceva presagire la possibilità di una chiamata per la Germania. Sicuramente l’annata di Ricci ha avuto un’evoluzione nelle ultime giornate, dove ha messo in campo una maggiore intraprendenza, venendo anche impiegato anche in zone che non gli competono come la trequarti campo, ma solo per necessità. Adesso dunque l’opportunità per andare in Germania per davvero. Tra i trenta solo in ventisei rimarranno a giocarsi l’Europeo e Ricci non vorrà essere tra i quattro che dovranno salutare anticipatamente il ritiro. Ci sarà una concorrenza da battere.

Il centrocampo azzurro: Folorunsho e Fagioli in bilico

Il centrocampo della nazionale italiana è probabilmente il fiore all’occhiello della prossima spedizione in terra teutonica. Giocatori dall’alto spessore, alcuni protagonisti proprio in occasione dell’ultimo successo azzurro di Wembley del 2021 come Barella, Cristante e Jorginho. Sono loro probabilmente gli intoccabili di Luciano Spalletti in mediana, a cui si aggiungono i profili di Pellegrini e Davide Frattesi. I restanti sono i giocatori su cui invece Ricci può fare la corsa, ovvero Michael Folorunsho e Nicolò Fagioli. Un’ottima prima stagione di Serie A per Folorunsho all’Hellas Verona. In 34 partite ha trovato 5 realizzazioni, diventando la vera rivelazione del ruolo dell’intero campionato, tanto da guadagnarsi la la convocazione in USA senza però esordire. Fagioli ha invece già raccolto una presenza in azzurro, in Albania nel 2022, proprio come Ricci. Proviene da 7 mesi di squalifica per scommesse ed è rientrato in campo soltanto per la gara della Juventus col Bologna, giocando in tutto 19 minuti.