Il Toro ha vinto 4 volte lontano da casa, senza però dare un seguito. La scorsa stagione una striscia di 4 successi di fila

Il Torino domenica si troverà di fronte ad una grandissima occasione per provare a tornare in Europa, nella gara in trasferta di Bergamo con l’Atalanta, che chiude la stagione 2023-2024. Un sogno quello della Conference che sembrava essere sfumato con le sconfitte di Empoli e San Siro nerazzurro e i pareggi interni per 0-0 con Juventus, Frosinone e Bologna. Invece la vittoria del Bentegodi, oltre al cammino claudicante del Napoli, ha riacceso gli entusiasmi. Un successo targato Savva e Pellegri che ha permesso ai granata di affrontare il Milan con autostima e che ora potrebbe essere ricordato come un momento di svolta in chiave europea. Una vittoria esterna dunque che non dovrà rimanere un caso isolato. Per l’Europa a Bergamo esiste un solo risultato ed è inutile specificare quale. Un impresa ardua per il Torino e non solo per l’avversario che si ritroverà di fronte, ovvero l’Atalanta vincitrice dell’Europa League, ma anche per un dato sulle gare esterne che non favorisce il Torino.

Un Toro che non si ripete, l’ultima delusione a Empoli

In questa stagione la squadra di Juric ha ottenuto quattro vittorie lontano dal Grande Torino. Per prima la vittoria a Salerno 0-3, seguita da un’altra gita fuori porta nella Roma biancoceleste culminata 2-0. Lo 0-1 di Lecce, con seguente 1-1 di Monza, l’1-2 di Cagliari poi seguito dall’1-1 in casa del Sassuolo, infine lo 0-2 di Udinese con la successiva amara trasferta di Empoli chiusa sul 3-2 per i toscani. Come avrete capito, il Torino non ha mai dato seguito in questa stagione a un successo lontano da casa e se c’è un momento giusto per togliersi tale soddisfazione è proprio questo, con una vittoria che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

La scorsa stagione 4 successi consecutivi

Nell’era Juric solo in questa stagione il Torino rischia di vincere fuori casa e incorrere soltanto in pareggi e sconfitte la trasferta seguente. La scorsa stagione i granata avevano vinto la prima stagionale a Monza per poi ripetersi a Cremona, poi nel girone di ritorno addirittura una striscia di ben quattro vittorie lontane dal Grande Torino. Si inizia dal 0-1 con la Lazio, lo 0-2 con la Samp, lo 0-1 di Verona e infine il 0-4 di La Spezia. Mentre il primo anno con Juric in panchina è capitato una sola volta, a fine stagione: doppio successo a Empoli 1-3 e Verona per 0-1.