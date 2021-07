Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, parla in conferenza stampa il centrocampista del Torino Sasa Lukic

Per Sasa Lukic quella è iniziata nel ritiro di Santa Cristina Valgardena è la quinta stagione al Torino (anche se non consecutiva ma inframezzata dal prestito al Levante). Il centrocampista è uno dei giocatori da cui il tecnico Ivan Juric ha deciso di ripartire. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “In questo settimane il mister mi ha provato anche come trequartista, io in questi anni a Torino ho giocato in tutti i ruoli a centrocampo. Posso giocare ovunque, io sono a completa disposizione. Mi piace giocare anche come mediano e come trequartista”.

Lukic: “I tifosi meritano stagioni migliori”

Lukic ha poi parlato anche del mercato: “Se sono stato cercato da Spartak Mosca e Crystal Palace? Non leggo tanto i giornali, è anche normale che per ogni calciatore escano nomi di squadre interessate. Io sono un giocatore del Torino e penso solo a fare bene al Toro”.

Il centrocampista serbo ha poi parlato delle sue passati stagioni al Torino: “Questo è il mio quinto anno a Torino e qua mi sento a casa. Ogni anno cerco di fare meglio che posso. L’anno scorso sono partito bene poi il Covid mi ha fermato e non sono più riuscito a tornare quello della prima parte della stagione. Però io lavoro sempre al massimo”.

Sugli obiettivi della squadra: “Voglio dimenticare gli ultimi due anni, lo sappiamo che abbiamo fatto male. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e quali sono gli errori che dobbiamo correggere. Non mi piace però tornare al passato, adesso penso al presente: c’è un mister che è un grande allenatore e vogliamo fare tutti una bella stagione perché tutti i tifosi del Toro meritano. Da quando sono qua ho visto in tutti i ragazzi tanto ottimismo, fiducia e voglia di fare bene”.