Tredicesimo giorno di allenamenti per il Torino a Santa Cristina Valgardena, come sempre si parte con il lavoro in palestra

Dopo il forte temporale che si abbattuto a Santa Cristina Valgardena nelle prime ore del mattino, in Alto Adige è spuntato il sole e il Torino ha potuto iniziare il tredicesimo giorno di allenamenti sotto un cielo azzurro. Come sempre la sessione di lavoro comincia con una sessione di video in palestra.

Torino, l’allenamento mattutino

Ore 10.30 In campo ci sono almeno solo i quattro portieri, Milinkovic-Savic, Berisha, Gemello e Sava, che lavorano con il preparatore Di Sarno. I giocatori di movimento sono ancora in campo.

Ore 10.00 Ivan Juric sta facendo esaminare i video degli allenamenti precedenti e dell’ultima amichevole ai suoi giocatori in palestra. E’ ormai diventata una prassi di questo ritiro.