Alle 17 il Torino sarà di scena a Bressanone contro l’Al Fateh: terza amichevole del ritiro in Val Gardena

Si giocherà oggi alle 17, sul campo del Bressanone, la terza amichevole dei granata. Dopo aver affrontato il Merano e il Brixen, due formazioni di Eccellenza (la sfida col Bochum è stata rinviata per Covid), oggi il Torino di Juric se la vedrà con i sauditi dell’Al Fateh. Per l’amichevole, organizzata dalla FC Gherdëina, biglietti in vendita ancora oggi presso la biglietteria al costo di 10 euro. Per l’accesso sarà obbligatorio il Green Pass e si dovrà utilizzare la mascherina all’interno dello stadio, sottoponendosi alla misurazione della temperatura prima dell’accesso.