L’ivoriano contro il Brixen ha giocato nel terzetto titolare e anche contro l’Al Fateh (alle 17) toccherà a lui guidare la difesa: Djidji a caccia di conferma

Nelle due settimane agli ordini di Juric, Koffi Djidji si è messo a disposizione con l’unico obiettivo di dimostrare di poter rientrare in una rosa granata che un anno fa aveva scelto di fare a meno di lui. Nel frattempo la difesa si è rinnovata, ha perso Nkoulou, potrebbe perdere anche Lyanco (il Betis lo tenta, il brasiliano ha manifestato l’intenzione di cambiare aria) ed è in una fase di semi rinnovamento, considerato che si partirà dalla vecchia guardia, con Izzo e Bremer titolarissimi e Buongiorno chiamato a scalare le gerarchie. L’assenza del brasiliano, almeno nella sfida di oggi contro l’Al Fateh (calcio d’inizio alle 17 a Bressanone), lancerà proprio Djidji dal primo minuto, permettendo così al difensore di giocare ancora una volta titolare come accaduto col Brixen. Domenica scorsa l’ivoriano aveva già affiancato Izzo e Buongiorno, andando a sistemarsi al centro della difesa.

Djidji vuole restare al Torino

Sarà chiamato in causa di nuovo da vice Bremer (che ha un problema alla caviglia dopo uno scontro fortuito con Celesia in allenamento proprio domenica mattina): Djidji nelle gerarchie ha superato anche Lyanco e al momento è davanti anche a Rodriguez, appena rientrato e non ancora certo della sua permanenza in granata. Dopo un anno a Crotone ora Djidji vuole di ritagliarsi quello spazio già avuto con Mazzarri: prima deve conquistare la piena fiducia di Juric.