Quattordicesimo giorno di lavoro per il Torino a Santa Cristina Valgardena: nel pomeriggio l’amichevole contro l’Al Fateh

Per il Torino questo è il quattordicesimo giorno di allenamenti nel ritiro di Santa Cristina Valgardena, la squadra granata questa mattina si sta allenando e nel pomeriggio scenderà in campo contro l’Al Fateh, squadra dell’Arabia Saudita, per l’ultima amichevole di questo ritiro in Trentino Alto Adige. Assente certo Gleison Bremer, che da giorni ha un problema alla caviglia.

Torino, l’allenamento mattutino

Ore 11.30 Tutti giocatori sono rientrati nello spogliatoi.

Ore 10.50 In campo restano solamente i portieri, che continuano a lavorare con il loro preparatore, oltre a Bremer e Falque che proseguono con il loro lavoro differenziato.

Ore 10.40 Finita la sessione di allenamento del Torino, alcuni dei giocatori si stanno ora svagando facendo alcuni tiri a canestro.

Ore 10.20 Svolge un allenamento differenziato rispetto ai compagni di squadra anche Iago Falque.

Ore 10.15 Sta svolgendo un allenamento differenziato Gleison Bremer, alle prese da alcuni giorni con un problema alla caviglia. Il difensore sta correndo sulla sabbia.

Ore 10.00 I calciatori granata hanno iniziato il proprio lavoro aerobico in palestra. Gli unici a entrare in campo sono i quattro portieri, che stanno lavorando con il preparato Paolo Di Sarno.