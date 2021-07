Il presidente Urbano Cairo è arrivato a Bressanone per assistere al match amichevole tra il Torino e l’Al Fateh

Il presidente del Toro Urbano Cairo ha raggiunto Bressanone per assistere alla terza amichevole contro l’Al Fateh. Questa è la prima visita da parte del numero 1 granata al ritiro del Toro in Valgardena. Il presidente Cairo nella conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric aveva detto che avrebbe fatto visita al ritiro del Toro dichiarando: “Andrò a Santa Cristina e valuteremo il da farsi una volta che lui avrà maturato le sue idee. Poi non dichiareremo mai obiettivi“. Cairo ha salutato la squadra, incontrato i giocatori ad uno ad uno mentre questi uscivano dal campo, e si è anche fermato a fare dei selfie con i tifosi.