Antonio Sanabria non è nemmeno in panchina, l’attaccante paraguaiano si sta allenando a parte a bordo campo

Tra i protagonisti di Torino-Al Fateh non c’è Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano non è in distinta ma è comunque presente a Bressanone e, mentre i suoi compagni stanno giocando lui si sta allenando a bordo campo con il preparatore.