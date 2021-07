Razvan Sava potrebbe restare come terzo portiere, facendo la spola tra Primavera e Prima squadra: in ritiro sta provando a convincere Juric

La prestazione super di Luca Gemello nel primo tempo dell’amichevole tra il Torino e il Brixen (quando ha difeso la porta della formazione dell’Alto Adige) ha un po’ messo in ombra quella di Razvan Sava, che nel secondo tempo della partita ha avuto la possibilità di mettersi in mostra sotto gli occhi di Ivan Juric, proteggendo sempre la porta degli avversari dei granata. Non è stato costretto agli straordinari come l’ex Renate ma ha comunque avuto il suo spazio che ha cercato di sfruttare al meglio, così come sta cercando di sfruttare ogni allenamento per potersi mettere in mostra.

Torino: Sava tra Prima squadra e Primavera

Classe 2002, Sava potrebbe ancora giocare una stagione nella Primavera di Coppitelli ma, se riuscirà a convincere Juric, potrebbe anche essere promosso a terzo portiere del Torino, facendo quindi la spola tra Prima squadra e giovanili. Lo stesso percorso che aveva fatto qualche anno fa Tommaso Cucchietti. Per l’estremo difensore rumeno, protagonista nello scorso anno della salvezza conquistata con la Primavera di Federico Coppitelli, questa è un’occasione da sfruttare al meglio per vivere la sua prima stagione da professionista.