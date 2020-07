Al Fila confronto tra Longo e la squadra: così non va, il Toro deve svoltare - Toro.it

Moreno Longo ha analizzato con i suoi giocatori la partita contro la Lazio e gli errori commessi dal suo Torino: contro la Juventus sarà vietato ripeterli

Non ha parlato alla squadra ieri dopo la sconfitta contro la Lazio, Moreno Longo ha preferito lasciare passare la notte e questa mattina, a mente fredda, ha riunito tutta la squadra e il suo staff per un confronto, per analizzare tutto ciò che non ha funzionato contro i biancocelesti. Fra tre giorni contro la Juventus non potranno essere ripetuti gli errori commessi con i biancocelesti, sia in fase difensiva che in quella di ripartenza.

Torino: contro la Lazio si sono visti tutti i limiti della squadra

La partita contro la Lazio ha evidenziato tutti i limiti del Torino: quelli fisici, con la squadra ha dimostrato di essere a corto di fiato e energie, quelli tecnici, che hanno permesso ai biancocelesti di tenere con facilità il pallino del gioco, quelli numerici della rosa, con i cambi quasi obbligati che non hanno portato a una reazione. Da qui a sabato Longo dovrà per lo meno riuscire a limitare il problema della condizione atletica della squadra: tre giorni non sono certo sufficienti per far tornare al top della forma tutti i giocatori ma contro la Juventus servirà una squadra differente da quella vista ieri.

Questa mattina, dopo il confronto tra tecnico e squadra, i calciatori che sono stati impegnati ieri contro la Lazio hanno svolto una sessione di scarico tra palestra e piscina, gli altri hanno invece lavorato sul campo.

Moreno Longo