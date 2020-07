Il Toro ha il fiato corto: ora paga il non mercato di gennaio - Toro.it

Longo a fine partita: “Non avevamo le energie per andare a prendere la Lazio più in alto”. Il suo Toro dà segnali di stanchezza

Minuto 70 di Torino-Lazio, il parziale è di 1-1 e, dopo una chiusura difensiva, Ola Aina chiede ad ampi gesti alla panchina il cambio: è stravolto il terzino nigeriano, dopo aver fino a quel momento limitato al massimo un avversario pericoloso e rapido come Manuel Lazzari. Questa è probabilmente una delle immagini simbolo della partita contro i biancocelesti, un’immagine che in parte spiega anche la prestazione conservativa della squadra di Moreno Longo: il suo Toro è stanco, a corto di fiato, non ha la forza di portare un pressing alto sugli avversari e di ripartire in velocità.

Torino: squadra lunga nelle ripartenze

“Sentivo dire che bisognava andare a prendere la Lazio più in alto ma innanzitutto bisogna avere le energie per andare a prendere la Lazio più in alto, noi non le avevamo” ha spiegato Longo a fine partita, parlando dell’atteggiamento difensivista avuto dalla sua squadra. La mancanza di energie del Torino, oltre che nel già citato episodio con protagonista Aina, la si è potuta chiaramente vedere in occasione di alcuni tentativi di ripartenza, con la squadra che si è allungata e disunita, gli attaccanti che si sono ritrovati senza il supporto dei centrocampisti ad affrontare la difesa avversaria.

Toro: il problema della rosa corta

Il problema del fiato corto del Torino è dovuto al fatto che in queste prima quattro partite ravvicinate Longo è stato costretto a schierare quasi sempre gli stessi giocatori per mancanza di alternative: oltre a Sirigu, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meité, Rincon e Belotti hanno praticamente sempre giocato. D’altronde con Baselli che rientrerà solamente tra la fine di questo 2020 e l’inizio del 2021, con Verdi, Ansaldi, Lukic, Millico e ora anche Zaza che hanno avuto qualche problema fisico e devono ancora trovare la migliore condizione non poteva fare scelte differenti il tecnico granata. Il Torino sta ora pagando le scelte fatte a gennaio sul mercato, quando la rosa è stata colpevolmente snellita con le cessioni di Bonifazi, Parigini, Laxalt e Falque: giocatori, in particolare gli ultimi due della lista, che ora avrebbe fatto davvero molto comodo a Longo.

Lorenzo De Silvestri e Joni in Torino-Lazio 1-2, serie A 2019/2020