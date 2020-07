Si terrà sabato 4 luglio, poche ore prima del fischio di inizio del Derby, il secondo Flash Mob contro Cairo organizzato dalla tifoseria granata

Dopo quello organizzato prima di Torino-Parma, anche sabato 4 luglio, giorno del derby della Mole, avrà il suo Flash Mob granata. Dalle 10:45 alle 11:30, infatti, i tifosi del Torino torneranno a far sentire la propria voce contro la società e contro il presidente Urbano Cairo. L’appuntamento, questa volta, sarà in via Filadelfia davanti ai tornelli della Curva Primavera dove i supporter granata coglieranno un’altra occasione per ribadire la loro indignazione nei confronti del patron del Toro: un consenso, quello per il presidente Cairo, che probabilmente non è mai stato così basso. E i tifosi non fanno che ribadirlo.

Flashmob contro Cairo: “Vergogna, hai cassintegrato la nostra fede”

La manifestazione di sabato 4 luglio, infatti, non sarà la prima in quest’ottica. Come anticipato, già prima della sfida contro il Parma, la prima dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus, i tifosi avevano fatto sentire la loro voce. In quell’occasione erano stati gli striscioni appesi non lontano dallo stadio Grande Torino a parlare chiaro: “Vergogna, hai cassintegrato la nostra fede”.

Striscioni contro Cairo