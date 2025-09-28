I convocati di Baroni e Cuesta per la sfida tra Torino e Parma, gli emiliani avranno 24 giocatori a disposizione
Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pisa il Torino di Baroni è ora pronto per tornare a competere in campionato per cercare di ottenere il secondo successo stagionale in Serie A. I granata si scontreranno con il Parma di Cuesta, che tenterà di ottenere punti preziosi in casa per cercare di migliorare la propria classifica allontanandosi dalla zona retrocessione. Le due squadre scenderanno in campo lunedì 29 settembre alle 18.30, ecco chi sono i convocati dei due allenatori.
I convocati di Baroni
In attesa di comunicazione
I convocati di Cuesta
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Valeri.
Centrocampisti: Begić, Bernabé, Estévez, Keita, Ordonez, Plicco, Sørensen.
Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Cutrone, Djurić, Oristanio, Pellegrino.