I convocati di Gian Piero Gasperini e Marco Baroni per la terza giornata di Serie A tra Roma e Torino allo Stadio Olimpico
Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la terza giornata di Serie A. Il Torino di Marco Baroni fa visita alla Roma di Gian Piero Gasperini. Granata ancora con 0 gol fatti, mentre i giallorossi non ne hanno ancora subiti. Di seguito i convocati delle due squadre. Nel Torino assente Masina per affaticamento muscolare. Calcio d’inizio domenica 14 settembre alle ore 12:30.
I convocati di Gasperini
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
I convocati di Baroni
In attesa di comunicazione