Le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Baroni per Roma-Torino, sfida valida per la 3a giornata di Serie A

Con la pausa delle nazionali in archivio, per i giocatori è tempo di tornare a concentrarsi sulla Serie A. Il Torino all’Olimpico cercherà di impedire ai giallorossi di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, che permetterebbe alla squadra di Gasperini di ritrovarsi a punteggio pieno al termine della giornata. I granata cercheranno di ribaltare i pronostici che vedono la Roma favorita per l’esito finale dell’incontro, dal momento che i giallorossi potranno contare su un giocatore chiave come Wesley dal primo minuto. Per farlo Baroni si affiderà ai suoi uomini migliori: Maripan guiderà la difesa a 3 insieme a Coco e Ismajli, e a protezione delle corsie laterali ci saranno Biraghi e Lazaro. Asllani sarà il riferimento del centrocampo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Vlasic, Simeone e Ngonge.

Roma-Torino, le formazioni ufficiali

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Angelino, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soule, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy Allenatore: Gasperini

Torino: Israel; Ismajli, Coco, Maripan, Lazaro, Biraghi; Asllani, Casadei; Vlasic, Simeone, Ngonge. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni