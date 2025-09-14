Roma-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino
Terza giornata di Serie A: Roma-Torino. Calcio d’inizio in programma alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Gian Piero Gasperini contro Marco Baroni: due nuovi allenatori a confronto. Gasperini ha raccolto 6 punti in due partite ed è a punteggio pieno. 0 gol subiti. Il Torino ha invece 1 solo punto e di gol ne ha fatti 0. Non sarà facile per il Torino tornare dalla capitale con dei punti. Segui la diretta su Toro.it.
Roma-Torino: la diretta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ROMA-TORINO
30′ Calcio di punizione per la Roma. Ilic atterra Baldanzi in modo irregolare e regala il possesso alla rosa
29′ il gioco riprende con la Roma in possesso del pallone
28′ Gioco momentaneamente interrotto. L’arbitro ha segnalato un problema all’auricolare
26′ L’arbitro concede un cooling breack ai giocatori per permettergli di recuperare un po’ di energia
26′ Gioco momentaneamente sospeso. Asllani si è accasciato a Terra lamentando un fastidio alla gamba
25′ La Roma torna a prendere in mano il pallino del gioco. Il Torino attende e spazza il pallone in rimessa laterale
23′ Calcio d’angolo per la Roma. Battuta imprecisa di Soule che termina sul fondo. Il Torino recupera il possesso
21′ Occasione per il Torino. Vlasic mette un buon pallone in mezzo all’area di rigore della Roma. Aboukhlal anticipa tutti tira in porta. Grande intervento di Israel che impedisce ai granata di allungare
20′ Sostituzione Roma. Fuori Cristante dentro Pisilli
19′ Sostituzioni per il Torino. Fuori Simeone, Ngonge e Casadei, dentro Adams, Aboukhlal e Ilic
18′ Ismajli sventa in modo decisivo l’azione offensiva della Roma. Mancini carica la conclusione verso la porta, ma l’albanese anticipa tutti e intercetta il pallone
18′ Le squadre sono molto larghe e si susseguono azioni pericolose da una parte e dall’altra
14′ Il Torino esce da una situazione difficile con un buon contropiede. Simeone Ngonge e Vlasic danno il via alla manovra offensiva. Il pallone arriva a Simeone che cadendo realizza uno splendido gol sul secondo palo
14′ GOOOOOOOOLLLLLLLL del Torino. Simeone sblocca la partita
13′ Fallo di Biraghi. L’italiano ferma Wesley in maniera irregolare e concede un calcio di punizione agli avversari
12′ Altra occasione della Roma. Wesley tenta l’assist per Ferguson in mezzo all’area di rigore, ma l’attaccante manca di precisione e spedisce il pallone sul fondo
10′ Calcio di punizione per la Roma. Fuorigioco di Vlasic, il croato si era trovato a tu per tu con Svilar ma in posizione irregolare
9′ Occasione per la Roma. Soule riparte velocemente dopo il possesso perso da parte di Casadei. L’argentino passa a Ferguson che fa da sponda per Baldanzi. Il nuovo entrato prova la botta ma la conclusione è larga
7′ Ammonizione per la Roma. Wesley atterra Vlasic che si stava involando verso la trequarti avversaria.
6′ Il Torino tenta di proporsi in avanti, ma solo Simeone e Vlasic partecipano all’azione offensiva. Bel cross del croato per il Cholito, che però non riesce a rendersi pericoloso con il suo colpo di testa
4′ Calcio di punizione per la Roma. Casadei trattiene in modo irregolare Kone e concede un calcio di punizione agli avversari
3′ Bell’azione del Torino. Fitta trama di passaggi del Torino. Il pallone arriva a Casadei che si invola verso la porta. L’italiano si allunga però il pallone e permette alla Roma di recuperare il possesso
1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da avvio alla ripresa
1’Sostituzioni per la Roma. Fuori Dybala e El Aynaoui, dentro Baldanzi e Ferguson
SECONDO TEMPO
48′ L’ arbitro fischia la fine del primo tempo
48′ Hermoso imbatta bene il pallone sul cross di Soule ma Irael è attendo e para
47′ Calcio di punizione per la Roma. Maripan spinge Dybala in modo irregolare e concede il calcio piazzato ai giallorossi45′ L’arbitro indica 3 minuti di recupero
44′ Il Torino conquista un calcio di punizione nella propria area di rigorre, e recupera così il possesso del pallone
43′ Maripan provvidenziale. Ottimo intercetto difensivo, il cileno anticipa in scivolata Dybala che stava per caricare il tiro verso la porta di Israel
41′ Bell’azione del Torino. Lunga trama di passaggi dei granata nei pressi della metà campo avversaria. L’azione si spegne con il cross impreciso di Asllani
38′ Gioco momentaneamente sospeso. Ismajli si accascia a terra lamentando un fastidio al ginocchio
38′ Calcio d’angolo per la Roma. Bel cross dei giallorossi, ma Lazaro intercetta e spazza in corner
36′ Soule non sfrutta l’occasione. Il suo tiro si scontra contro la Barriera. Il Torino potrà ripartire con un rivio dal fondo
36′ Ammonizione per il Torino. Ismajli ferma in modo irregolare Soule che si stava involando verso la porta di Israel
35′ Calcio d’angolo battuto rapidamente che arriva sulla testa di Mancini. Il difensore colpisce bene il pallone ma Israel riesce a parare.
34′ Occasione per la Roma. Rapida combinazione di passaggi nei pressi dell’area di rigore granata. Dybala entra in possesso del pallone e tenta la conclusione. Calcio d’angolo per i giallorossi
32′ Ammonizione per il Torino. Asllani trattiene in modo irregolare Kone e riceve il primo provvedimento disciplinare dell’incontro
30′ Fase confusa della partita. Le due squadre faticano a mantenere il possesso del pallone. Continui lanci lunghi che vengono facilmente intercettati dalle difese
28′ Bell’azione del Torino. I granata passano da una parte all’altra del campo on facilità. L’azione termina con un buon cross di Asllani, ma Svilar anticipa tutti e recupera il possesso
25′ Cooling Breack. L’arbitro permette ai giocatori di rinfrescarsi visto il caldo presente nella capitale
25′ Asllani recupera il possesso. L’albanese è attento e riesce a conquistare un fallo prezioso dopo un contrasto contro Kone
21′ Il Torino continua a cercare Simeone in attacco. Altro tentativo di Biraghi che cerca l’inserimento per il Cholito. Il pallone è però impreciso e i giallorossi tornano in possesso del pallone
19′ Bella giocata di Soule. L’argentino riesce a superare Coco con una prodezza, ma il difensore granata lo atterra con un fallo irregolare. Calcio di punizione per la ROma
17′ Azione pericolosa sventata. Cristante si avventa sul cross di Dybala ma manda il pallone al di sopra della porta di Israel
16′ La Roma ha ripreso in mano il pallino del gioco. Rapidi scambi di passaggi in mezzo al campo che hanno permesso ai giallorossi di conquistare un calcio d’angolo
14′ Simeone tenta l’eurogol. Il Cholito cerca di sorprendere Svilar con un tiro da metà campo. Tiro però impreciso che termina sul fondo
13′ Bell’azione del Torino. Combinazione tra Simeone e Vlasic che finisce con un tiro finito a lato di un soffio. L’arbitro fischia però il fuorigioco e permette alla Roma di ripartire
12′ Bel cross di Asllani che sfiora l’assist per Maripan. Svilar però sventa il pericolo deviando il pallone.
11′ Calcio d’angolo del Torino. Bell’azione dei granata che termina con il cross di Biraghi deviato in corner
9′ Simeone si invola verso l’area di rigore avversaria ma viene abbattuto dal difensore giallorosso. Contrasto duro ma regolare, la Roma recupera il possesso
8′ Calcio di punizione della Roma. Dybala non sfrutta l’opportunità del calcio piazzato. Il pallone si scontra sulla barriera e la Roma è costretta a riiniziare l’azione offensiva
7′ Bell’azione del Torino. I granata ripartono in contropiede, Simeone si allarga sulla fascia e tenta l’assist verso il centro dell’area di rigore avversaria. Pallone impreciso che termina tra le braccia di Svilar
6′ Bell’azione del Torino. Lazaro e Ngonge eseguono un buon uno due che termina con il cross del belga in mezzo all’area di rigore
5′ Fallo di Hermoso. Brutto intervento del difensore della Roma che atterra Simeone. Il Cholito ha permesso ai granata di recuperare il possesso nei pressi della metà campo
4′ Il Torino prova a rendersi pericoloso. Lancio lungo della difesa a cercare Ngonge. Il pallone è impreciso e la Roma riesce a recuperare il possesso del pallone
3′ Inizio a rilento del Torino. I granata cercano di contenere l’elaborata manovra offensiva della Roma
2′ Fallo del Torino. la Roma avrà la possibilità di riprendere il possesso nei pressi della metà campo
1′ La Roma batte il calcio d’inizio e da avvio all’incontro
PRIMO TEMPO
Calcio d’inizio alle ore 12:30
Roma-Torino 0-1: il tabellino
Marcatori: st. 14′ Simeone(T)
Ammoniti: pt. 32′ Asllani(T), pt. 36′ Ismajli(T)
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Vlasic, Ngonge; Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Pedersen, Dembélé, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Tameze, Gineitis, Aboukhlal, Zapata, Adams, Njie. Allenatore: Baroni
Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Angelino, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soule, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy Allenatore: Gasperini
Arbitro: Ayroldi di Molfetta (ass. Di Giacinto e Cortese; IV uomo Perenzoni; Var Di Bello; Avar Aureliano)
Roma-Torino: il prepartita
Ore 12.20 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. A breve il calcio d’inizio della partita.
Ore 11.50 Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento.
Ore 11.30 Sono state comunicate le formazioni ufficiali: il Toro gioca con la difesa a tre. Prima apparizione in campionato dal 1′ per Ismajli, ad assisterlo ci saranno Maripan e Coco.
Ore 10.30 Mancano due ore al fischio d’inizio di Roma-Torino. A breve in zona stadio è previsto l’arrivo delle due squadre. Stadio Olimpico che sarà gremito per una squadra, quella giallorossa, che ha cominciato la stagione così come l’aveva chiusa. Dopo l’arrivo dei pullman la consueta ricognizione prima dell’inizio delle fasi di riscaldamento.
Roma-Torino: le formazioni ufficiali
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Vlasic, Ngonge; Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni
Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Angelino, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soule, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy Allenatore: Gasperini
Roma-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming
Roma-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.
…non so come finirà ma il fatto che Baroni abbia fatto dei cambi “non conservativi” mi piace…. e non poco!!!
Sono sudato io per lui! Ma quanti km ha fatto Simeone?
Come non detto… e godo almeno per ora! Gran gol, bravo cholito!
Dillo di nuovo . Ahahah
Eh, povero Adams, destinato a vagare sperduto… 😉