Roma-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terza giornata di Serie A: Roma-Torino. Calcio d’inizio in programma alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico. Gian Piero Gasperini contro Marco Baroni: due nuovi allenatori a confronto. Gasperini ha raccolto 6 punti in due partite ed è a punteggio pieno. 0 gol subiti. Il Torino ha invece 1 solo punto e di gol ne ha fatti 0. Non sarà facile per il Torino tornare dalla capitale con dei punti. Segui la diretta su Toro.it.

Roma-Torino: la diretta

30′ Calcio di punizione per la Roma. Ilic atterra Baldanzi in modo irregolare e regala il possesso alla rosa

29′ il gioco riprende con la Roma in possesso del pallone

28′ Gioco momentaneamente interrotto. L’arbitro ha segnalato un problema all’auricolare

26′ L’arbitro concede un cooling breack ai giocatori per permettergli di recuperare un po’ di energia

26′ Gioco momentaneamente sospeso. Asllani si è accasciato a Terra lamentando un fastidio alla gamba

25′ La Roma torna a prendere in mano il pallino del gioco. Il Torino attende e spazza il pallone in rimessa laterale

23′ Calcio d’angolo per la Roma. Battuta imprecisa di Soule che termina sul fondo. Il Torino recupera il possesso

21′ Occasione per il Torino. Vlasic mette un buon pallone in mezzo all’area di rigore della Roma. Aboukhlal anticipa tutti tira in porta. Grande intervento di Israel che impedisce ai granata di allungare

20′ Sostituzione Roma. Fuori Cristante dentro Pisilli

19′ Sostituzioni per il Torino. Fuori Simeone, Ngonge e Casadei, dentro Adams, Aboukhlal e Ilic

18′ Ismajli sventa in modo decisivo l’azione offensiva della Roma. Mancini carica la conclusione verso la porta, ma l’albanese anticipa tutti e intercetta il pallone

18′ Le squadre sono molto larghe e si susseguono azioni pericolose da una parte e dall’altra

14′ Il Torino esce da una situazione difficile con un buon contropiede. Simeone Ngonge e Vlasic danno il via alla manovra offensiva. Il pallone arriva a Simeone che cadendo realizza uno splendido gol sul secondo palo

14′ GOOOOOOOOLLLLLLLL del Torino. Simeone sblocca la partita

13′ Fallo di Biraghi. L’italiano ferma Wesley in maniera irregolare e concede un calcio di punizione agli avversari

12′ Altra occasione della Roma. Wesley tenta l’assist per Ferguson in mezzo all’area di rigore, ma l’attaccante manca di precisione e spedisce il pallone sul fondo

10′ Calcio di punizione per la Roma. Fuorigioco di Vlasic, il croato si era trovato a tu per tu con Svilar ma in posizione irregolare

9′ Occasione per la Roma. Soule riparte velocemente dopo il possesso perso da parte di Casadei. L’argentino passa a Ferguson che fa da sponda per Baldanzi. Il nuovo entrato prova la botta ma la conclusione è larga

7′ Ammonizione per la Roma. Wesley atterra Vlasic che si stava involando verso la trequarti avversaria.

6′ Il Torino tenta di proporsi in avanti, ma solo Simeone e Vlasic partecipano all’azione offensiva. Bel cross del croato per il Cholito, che però non riesce a rendersi pericoloso con il suo colpo di testa

4′ Calcio di punizione per la Roma. Casadei trattiene in modo irregolare Kone e concede un calcio di punizione agli avversari

3′ Bell’azione del Torino. Fitta trama di passaggi del Torino. Il pallone arriva a Casadei che si invola verso la porta. L’italiano si allunga però il pallone e permette alla Roma di recuperare il possesso

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da avvio alla ripresa

1’Sostituzioni per la Roma. Fuori Dybala e El Aynaoui, dentro Baldanzi e Ferguson

SECONDO TEMPO

48′ L’ arbitro fischia la fine del primo tempo

48′ Hermoso imbatta bene il pallone sul cross di Soule ma Irael è attendo e para

47′ Calcio di punizione per la Roma. Maripan spinge Dybala in modo irregolare e concede il calcio piazzato ai giallorossi45′ L’arbitro indica 3 minuti di recupero

44′ Il Torino conquista un calcio di punizione nella propria area di rigorre, e recupera così il possesso del pallone

43′ Maripan provvidenziale. Ottimo intercetto difensivo, il cileno anticipa in scivolata Dybala che stava per caricare il tiro verso la porta di Israel

41′ Bell’azione del Torino. Lunga trama di passaggi dei granata nei pressi della metà campo avversaria. L’azione si spegne con il cross impreciso di Asllani

38′ Gioco momentaneamente sospeso. Ismajli si accascia a terra lamentando un fastidio al ginocchio

38′ Calcio d’angolo per la Roma. Bel cross dei giallorossi, ma Lazaro intercetta e spazza in corner

36′ Soule non sfrutta l’occasione. Il suo tiro si scontra contro la Barriera. Il Torino potrà ripartire con un rivio dal fondo

36′ Ammonizione per il Torino. Ismajli ferma in modo irregolare Soule che si stava involando verso la porta di Israel

35′ Calcio d’angolo battuto rapidamente che arriva sulla testa di Mancini. Il difensore colpisce bene il pallone ma Israel riesce a parare.

34′ Occasione per la Roma. Rapida combinazione di passaggi nei pressi dell’area di rigore granata. Dybala entra in possesso del pallone e tenta la conclusione. Calcio d’angolo per i giallorossi

32′ Ammonizione per il Torino. Asllani trattiene in modo irregolare Kone e riceve il primo provvedimento disciplinare dell’incontro

30′ Fase confusa della partita. Le due squadre faticano a mantenere il possesso del pallone. Continui lanci lunghi che vengono facilmente intercettati dalle difese

28′ Bell’azione del Torino. I granata passano da una parte all’altra del campo on facilità. L’azione termina con un buon cross di Asllani, ma Svilar anticipa tutti e recupera il possesso

25′ Cooling Breack. L’arbitro permette ai giocatori di rinfrescarsi visto il caldo presente nella capitale

25′ Asllani recupera il possesso. L’albanese è attento e riesce a conquistare un fallo prezioso dopo un contrasto contro Kone

21′ Il Torino continua a cercare Simeone in attacco. Altro tentativo di Biraghi che cerca l’inserimento per il Cholito. Il pallone è però impreciso e i giallorossi tornano in possesso del pallone

19′ Bella giocata di Soule. L’argentino riesce a superare Coco con una prodezza, ma il difensore granata lo atterra con un fallo irregolare. Calcio di punizione per la ROma

17′ Azione pericolosa sventata. Cristante si avventa sul cross di Dybala ma manda il pallone al di sopra della porta di Israel

16′ La Roma ha ripreso in mano il pallino del gioco. Rapidi scambi di passaggi in mezzo al campo che hanno permesso ai giallorossi di conquistare un calcio d’angolo

14′ Simeone tenta l’eurogol. Il Cholito cerca di sorprendere Svilar con un tiro da metà campo. Tiro però impreciso che termina sul fondo

13′ Bell’azione del Torino. Combinazione tra Simeone e Vlasic che finisce con un tiro finito a lato di un soffio. L’arbitro fischia però il fuorigioco e permette alla Roma di ripartire

12′ Bel cross di Asllani che sfiora l’assist per Maripan. Svilar però sventa il pericolo deviando il pallone.

11′ Calcio d’angolo del Torino. Bell’azione dei granata che termina con il cross di Biraghi deviato in corner

9′ Simeone si invola verso l’area di rigore avversaria ma viene abbattuto dal difensore giallorosso. Contrasto duro ma regolare, la Roma recupera il possesso

8′ Calcio di punizione della Roma. Dybala non sfrutta l’opportunità del calcio piazzato. Il pallone si scontra sulla barriera e la Roma è costretta a riiniziare l’azione offensiva

7′ Bell’azione del Torino. I granata ripartono in contropiede, Simeone si allarga sulla fascia e tenta l’assist verso il centro dell’area di rigore avversaria. Pallone impreciso che termina tra le braccia di Svilar

6′ Bell’azione del Torino. Lazaro e Ngonge eseguono un buon uno due che termina con il cross del belga in mezzo all’area di rigore

5′ Fallo di Hermoso. Brutto intervento del difensore della Roma che atterra Simeone. Il Cholito ha permesso ai granata di recuperare il possesso nei pressi della metà campo

4′ Il Torino prova a rendersi pericoloso. Lancio lungo della difesa a cercare Ngonge. Il pallone è impreciso e la Roma riesce a recuperare il possesso del pallone

3′ Inizio a rilento del Torino. I granata cercano di contenere l’elaborata manovra offensiva della Roma

2′ Fallo del Torino. la Roma avrà la possibilità di riprendere il possesso nei pressi della metà campo

1′ La Roma batte il calcio d’inizio e da avvio all’incontro

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 12:30

Roma-Torino 0-1: il tabellino

Marcatori: st. 14′ Simeone(T)

Ammoniti: pt. 32′ Asllani(T), pt. 36′ Ismajli(T)

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Vlasic, Ngonge; Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Pedersen, Dembélé, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Tameze, Gineitis, Aboukhlal, Zapata, Adams, Njie. Allenatore: Baroni

Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Angelino, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soule, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy Allenatore: Gasperini

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (ass. Di Giacinto e Cortese; IV uomo Perenzoni; Var Di Bello; Avar Aureliano)

Roma-Torino: il prepartita

Ore 12.20 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. A breve il calcio d’inizio della partita.

Ore 11.50 Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento.

Ore 11.30 Sono state comunicate le formazioni ufficiali: il Toro gioca con la difesa a tre. Prima apparizione in campionato dal 1′ per Ismajli, ad assisterlo ci saranno Maripan e Coco.

Ore 10.30 Mancano due ore al fischio d’inizio di Roma-Torino. A breve in zona stadio è previsto l’arrivo delle due squadre. Stadio Olimpico che sarà gremito per una squadra, quella giallorossa, che ha cominciato la stagione così come l’aveva chiusa. Dopo l’arrivo dei pullman la consueta ricognizione prima dell’inizio delle fasi di riscaldamento.

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Vlasic, Ngonge; Simeone. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni

Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Angelino, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soule, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy Allenatore: Gasperini

Roma-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Roma-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.