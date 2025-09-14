Sintesi e commento di Roma-Torino, sfida delle 12.30: nel primo tempo parata di Svilar sul colpo di testa di Maripan, l’occasione più grossa dei granata

Per la sfida dell’Olimpico, Baroni cambia sistema, affidandosi alla difesa a tre con il rientrante Ismajli alla prima presenza da titolare. L’escluso è Pedersen, perché nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico sono Lazaro e Biraghi gli esterno, con Vlasic e Ngonge ad agire alle spalle di Simeone. Migliore la partenza dei granata: al 7′ Asllani vede Simeone e lo serve in profondità, l’argentino cerca un compagno in area ma non trova nessuno: la Roma si salva, con la difesa che spazza. All’11’ il Torino conquista un angolo dal quale si sviluppa la prima grande occasione: Asllani batte il corner, di testa Maripan trova la risposta super di Svilar, che in uscita salva la sua squadra. La Roma fa possesso senza rendersi pericolosa dalle parti di Israel. Gran caldo nella capitale, tanto che Ayroldi comanda il cooling break al 25′. Dopo la ripresa del gioco Ngonge, al 29′, prova a mettere pressione al portiere giallorosso dopo un retropassaggio di Hermoso. Al 34′ Dybala servito da Wesley cerca il palo più lontano, con la conclusione deviata in angolo. Sul successivo corner, Mancini di testa trova Israel pronto su una conclusione piuttosto debole e centrale. Al 43′ provvidenziale scivolata di Maripan a togliere il pallone dai piedi di Dybala in area. Nel recupero, punizione battuta da Soulé, torsione di Hermoso che di testa non riesce a dare la giusta forza al pallone.