Al termine di Roma-Torino 0-1, Ngonge ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della propria squadra all’Olimpico

Cyril Ngonge è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino sul campo della Roma. Al termine della gara ha così commentato l’1-0 conquistato dai granata. “Simeone ci può dare quell’atteggiamento, quella grinta che mette in campo in ogni partita e in ogni allenamento. Ci può dare la sua carica, è un grande giocatore. Spero che vada in doppia cifra, gli auguro questo”

“Cos’è cambiato dopo il 5-0 all’Inter? I risultati ma è cambiato anche l’atteggiamento, è stata una bella botta in testa alla prima. E’ cambiato lo spirito della squadra”.

Cyril Ngonge of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 14-09-2025

1 Comment
Jones
3 ore fa

ma non cominciamo a dire strnxate è andata così e basta e io sono contento SFT

