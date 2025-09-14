Così il difensore ha commentato la vittoria, 1-0, del Torino sulla Roma: Coco nella difesa a tre ha ben figurato

Anche Saul Coco ha commento la vittoria sulla Roma: “Nel finale abbiamo un po’ sentito la stanchezza, viste la partite in nazionale, loro si sono più avvisati alla nostra porta ma abbiamo fatto una grande partita in fase difensiva”. Sui cambi di marcatura – quando ha modificato la sua posizione in campo – e sulle difficoltà avute: “Ne ho marcati tre, sono tutti grandi giocatori, poi quando qualcuno entra ed è fresco è anche più difficile. Non credo solo io ma anche tutta la squadra ha aiutato, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”.

Dopo la batosta con l’Inter è cambiato qualcosa: “Abbiamo subito detto di non dover pensare più a quella partita, stiamo lavorando bene e sicuramente tutto è ricominciato dopo la partita con l’Inter”. Una dedica da parte di Saul: “Dedico questa partita al mio ex compagno Kirian Rodriguez che è guarito da un cancro”.