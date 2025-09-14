Il Cholito ha realizzato il suo primo gol stagionale contro una delle squadre più competitive del campionato
Il Torino alla terza giornata ha ottenuto la prima vittoria in campionato. Un risultato che fa sorridere e gioire i tifosi del Torino, che hanno visto la loro squadra giocarsela alla pari contro una delle big del calcio italiano. Simeone ha guidato l’attacco e la squadra facendo reparto da solo, il Cholito è stato infatti nominato come miglior giocatore dell’incontro, e al termine della partita ha rilasciato una serie di dichiarazioni.
Le dichiarazioni di Simeone
Ci racconti questo gol stupendo?
“Sono contento perché abbiamo vinto, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto, siamo stati squadra. Sono contento per il mio gol personale, e perché abbiamo vinto, abbiamo saputo soffrire fino alla fine siamo stati molto bravi”.
Come è stata la tua ripartenza a Torino?
“E’ da poco che sono a Torino. Mi sto adattando, sono contento che ho trovato una bella città, un posto molto tranquillo. Mia moglie sta bene ed è la cosa che più importa a me, poi io sono contento di stare in una grande squadra e ho trovato un grande gruppo: giocatori forti e sono contento di questo”.
Una dedica per il gol?
“Lo faccio a mio figlio e a mia moglie Giulia che mi starà sicuramente guardando con sua mamma, lo dedico a loro”.
GRANDE CHOLITO!
