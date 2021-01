Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale

Il calendario degli ottavi di finale della Coppa Italia 20/21 che si aprirà domani, martedì 12 gennaio, con Milan-Torino alle 20:45

Vigilia di Coppa Italia, vigilia di Milan-Torino che domani, martedì 12 gennaio 2021, aprirà le danze alle 20:45 portando nuovamente i granata di Giampaolo in quel di San Siro dopo la sfida di campionato disputata appena sabato scorso. Mercoledì 13, invece, sarà il match del Franchi tra Fiorentina e Inter a dare il via alla giornata di Coppa alle ore 15. A seguire, ci saranno poi Napoli-Empoli e Juventus-Genoa. In scena giovedì sera, invece ci saranno Sassuolo e Atalanta, che ospiteranno rispettivamente la Spal e il Cagliari. Gli ottavi di finale di Coppa Italia si chiuderanno invece con i match di Roma e Lazio, in campo i prossimi 19 e 21 gennaio, contro Spezia e Parma. Di seguito il calendario completo degli ottavi di finale.

Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale

Martedì 12 gennaio

Milan-Torino ore 20:45

Mercoledì 13 gennaio

Fiorentina-Inter ore 15

Napoli-Empoli ore 17:45

Juventus-Genoa ore 20:45

Giovedì 14 gennaio

Sassuolo-Spal ore 17:30

Atalanta-Cagliari ore 21:15

Martedì 19 gennaio

Roma-Spezia ore 21:15

Giovedì 21 gennaio

Lazio-Parma ore 21:15