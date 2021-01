Baselli, a un passo il ritorno in campo: in Coppa Italia può avere una chance

Baselli nella sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma martedì sera potrebbe giocare uno spezzone di partita

Daniele Baselli vede finalmente la luce in fondo al tunnel, infatti Marco Giampaolo ha dichiarato che il centrocampista granata potrebbe giocare qualche minuto martedì sera contro il Milan nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il numero 8 del Toro farebbe il suo rientro in campo dopo essersi infortunato nel maggio del 2020 per la rottura del legamento crociato. Baselli è tornato tra i convocati a inizio gennaio per il match contro il Parma. Anche ieri nella partita persa 2 a 0 contro il Milan il centrocampista granata si è accomodato in panchina. Martedì potrebbe esserci una grande chance per lui.

Giampaolo vede Baselli regista

Mister Giampaolo non ha mai nascosto il fatto di aver provato a voler utilizzare Baselli nel ruolo di play, ovvero in cabina di regia. Compito che fin qui è toccato a Tomas Rincon. Per il centrocampista bresciano scendere in campo martedì sera sarebbe importante per valutare la sua condizione, per mettere minutaggio sulle gambe per diversi minuti dopo una lunga assenza. Potrebbe essere un cambio utile a Giampaolo visto il calendario molto corto e impegnativo. Infatti i granata, dopo la sfida contro i rossoneri, torneranno in campo sabato pomeriggio per affrontare lo Spezia con fischio d’inizio alle 18.

Voglia di rivalsa per l’8 granata

Sicuramente Baselli ha tanta voglia di giocare e spera di scendere davvero in campo martedì sera a San Siro, per dimostrare a Giampaolo di poter essere una pedina importante, un rinforzo di gennaio come molti lo hanno definito in queste settimane. La voglia di fare bene sarà dettata sicuramente anche dal lungo stop, dalla stagione altalenante dello scorso anno in cui il centrocampista granata non ha mai trovato la via del gol e in cui ha collezionato 16 presenze in campionato e 5 in Europa League. Anche lui dovrà aiutare il Toro a risollevarsi e ad allontanarsi dalla zona retrocessione, ma prima testa alla Coppa Italia.