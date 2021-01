Baselli fa il play: così il regista può (di nuovo) non arrivare dal mercato

Giampaolo ne ha parlato alla vigilia del Parma: “Baselli sta lavorando da regista. E’ un giocatore pensante”. Il Torino ripropone la strategia estiva?

Daniele Baselli è tornato ad allenarsi con il resto del Torino da pochi giorni. Il centrocampista si era infortunato a fine maggio 2020, procurandosi la rottura del legamento crociato, e ora avvicina il pieno recupero. Servirà ancora del tempo: fa fede la tabella approntata di comune accordo tra staff medico e tecnico. Ma già nel prossimo gennaio caldo – i granata giocheranno sette partite in diciotto giorni -, l’ex Atalanta potrà ritagliarsi qualche spezzone. Il ruolo in cui potrebbe agire nel centrocampo a tre lo ha anticipato Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida che il suo Toro giocherà oggi a Parma (ore 15): al Filadelfia, l’8 sta lavorando da regista.

Le parole di Giampaolo: “Ha le qualità per giocare lì”

“In questo momento lo sto utilizzando come play”, ha puntualizzato l’allenatore, “ha le qualità per giocare lì anche se devo capire quale responsabilità del ruolo lui abbia. Ma è un giocatore pensante”. Insomma, secondo Giampaolo Baselli ha le caratteristiche adatte per agire dove finora si è visto all’opera Rincon (oltreché da mezzala). Ovvero nella casella dell’undici che più di altre il mercato estivo aveva lasciato scoperta. Degli obiettivi Biglia, Torreira e Vera, infatti, non arrivò nessuno.

Baselli come Rincon? Il Torino cerca il regista in casa

Se possa essere o meno un segnale anche per le trattative invernali è ancora presto per appurarlo con certezza. Ma la possibilità alternativa ad un acquisto, il Torino se l’è creata in casa. Affidandosi a Baselli come play maker, Cairo e Vagnati potrebbero anche decidere di non cercare sul mercato il nuovo regista. Un déjà vu, questo, dal momento che anche tra fine settembre e l’inizio di ottobre, i vertici granata – e di conseguenza il tecnico – si convinsero a dar fiducia a Rincon per effettuare altri acquisti in ruoli diversi (Gojak e Bonazzoli, alla fine). Sulla carta, adesso, la società può agire nello stesso modo.