Giampaolo e l'incontro a casa di Cairo: tra fiducia e mercato

Il 27 dicembre, Giampaolo ha incontrato Vagnati e Cairo a casa del presidente del Torino: “Ci confrontiamo per fare le cose migliori”

Si erano parlati già dopo le ultime due sfide casalinghe contro Udinese e Bologna. Ma dopo Natale, Urbano Cairo e Marco Giampaolo hanno avuto un nuovo confronto, nel quale il patron ha confermato al suo allenatore l’intenzione di andare avanti assieme. E con il direttore sportivo Davide Vagnati – anche lui presente a Milano, a casa di Cairo – si è parlato anche di calciomercato: incombe, la sessione di gennaio. E il Torino non può lasciarsi sfuggire l’occasione di aggiustare un organico che, al momento, vale l’ultimo posto in Serie A.

Con Cairo e Vagnati un vertice a tre

Il retroscena lo ha raccontato lo stesso Giampaolo in conferenza stampa, prima della trasferta di Parma: “Con la società ho un confronto quotidiano. Il 27 dicembre ero a casa del presidente assieme a Vagnati: ci confrontiamo quotidianamente per fare le cose migliori per il Toro”.

Il faccia a faccia a tre ha posto le basi per la campagna di riparazione, ma i granata devono sbrigarsi. Perché tra il 4 e il 31 gennaio corrono appena ventotto giorni: pochi, per sistemare gli scontenti (come Nkoulou) e reperire le pedine necessarie a dare quell’iniezione di qualità di cui il tecnico ha bisogno per migliorare l’applicazione del proprio calcio. Non bastano, i timidi segnali delle ultime settimane che hanno portato in dote due punti tra Bologna e Napoli. Serve ben altro per svoltare: la Serie B è – ancora – un incubo troppo concreto. Nel vertice di fine anno, il direttorio granata ha cercato soluzioni, confermando il sodalizio con la guida tecnica e impostando una cruciale sessione di trattative.