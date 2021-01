Il Toro trova la seconda vittoria in campionato: i top e i flop di Parma-Torino

I Top e Flop di Parma-Torino/ I granata dopo 2 mesi tornano finalmente a vincere guadagnando punti sulle rivali per la salvezza

Il Toro apre il 2021 con una vittoria sul Parma 0 a 3. Un risultato positivo che è una boccata di aria fresca per Giampaolo e i suoi ragazzi, soprattutto per il tecnico abruzzese per il quale gli ultimi mesi sono stati molto complicati, con i risultati che non arrivavano e con la sua posizione che era a rischio. Ieri si è visto un Toro convincente anche sotto il punto di vista del gioco e un gruppo compatto, con tutta la squadra che è andata ad abbracciare Izzo dopo il gol dello 0 a 2. I granata devono già archiviare la vittoria sul Parma perché mercoledì al Grande Torino arriverà l’Hellas Verona di Juric.

Parma-Torino 0-3: i top

La vittoria ritrovata: i granata tornano a vincere. Il Toro non tornava a casa con i 3 punti dal 30 novembre quando Belotti e compagni sconfissero il Genoa 0 a 1 al Marassi con gol di Bremer. La squadra di mister Giampaolo adesso si trova con 11 punti e si è allontanata un po’ dalla zona retrocessione. Infatti i granata al momento si trovano al 17° posto in classifica.

La prestazione di Sirigu: il numero 39 pare essere tornare quello di una volta. Il portiere granata nel secondo tempo è autore di 3 grandi parate, 2 su Inglese e una su tiro di Karamoh. Sirigu, dopo la prestazione di ieri, per Giampaolo può considerarsi un giocatore ritrovato.

Izzo trova di nuovo il gol: anche il difensore granata può considerarsi un giocatore ritrovato. Dopo che il difensore granata sembrava fosse messo ai margini e pronto a lasciare il Toro, anche ieri è sceso in campo titolare e ha trovato un gran gol di testa, quello dello 0 a 2. Altra rete per lui dopo aver segnato anche nell’ultima sfida del 2020 contro il Napoli.

Parma-Torino 0-3: i flop

Troppi rischi da parte della difesa: ancora qualche concessione di troppo da parte del reparto difensivo granata. Soprattutto dopo lo 0 a 1 del Toro la squadra di mister Giampaolo è parsa troppo adagiata concedendo troppo spazio al Parma.

Il gol sbagliato da Verdi: ancora una prestazione deludente da parte dell’attaccante granata. Clamoroso il gol mancato davanti a Sepe su un pallone servito da un gran assist di Belotti.