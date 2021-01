Contro il Parma gol e assist per Gojak. Bastano 20 minuti ad insidiare Verdi

Gojak si è reso autore di una prestazione positiva contro il Parma, con un gol e un assist in 20 minuti. Verdi ora rischia il posto

Rotta invertita e vittoria ritrovata per il Torino, che al Tardini di Parma è tornato al successo dopo sei anni. Uno 0-3 che aiuta a livello morale (ma non solo) i granata – che aveva trascorso Natale in ultima posizione – ma che ora stanno tentando di risalire la china. Tra le note liete, che hanno permesso alla squadra di Giampaolo di intascare un’ottima vittoria c’è una delle novità di quest’anno: Amer Gojak. Il bosniaco, subentrato a Verdi al 70′, è riuscito a rendersi autore in sette minuti di un assist e un gol, trasformando il finale di partita da nefasto a particolarmente fruttuoso.

Torino: per Gojak impatto positivo sulla partita

La scelta di Giampaolo è perciò stata ripagata in pieno ed ha finalmente fatto emergere il talento del giovane arrivato in estate, ma che fino ad ora non ha avuto molto spazio. Solo un errore per lui nei pochi minuti accumulati contro i ducali su un pallone di Belotti, ma diverse giocate decisive: oltre a segnare la rete del definitivo 0-3, ha pennellato anche il perfetto corner per lo 0-2 di Izzo. Quello dei cambi è stato spesso un problema per i granata in questo campionato, stavolta invece l’intuizione di Giampaolo di mandare in campo Gojak al posto di Verdi, nel momento di maggiore pressione degli avversari, ha cambiato l’inerzia del match volgendolo a favore proprio di Belotti e compagni.

Verdi deludente

A pagare, ancora Simone Verdi, poco brillante nel corso del match e tolto dal campo per aggiungere freschezza alla manovra. Il numero 24 della formazione granata, che si è mangiato il gol del raddoppio nella seconda metà di gioco, non è riuscito di nuovo ad emergere, facendosi sovrastare a livello prestazionale dal giovane bosniaco, che in meno della metà dei minuti giocati dall’ex Napoli, è riuscito a produrre il triplo. Gojak potrebbe perciò insidiare le gerarchie di Giampaolo, soprattutto ora che inizia un tour de force per il Toro.