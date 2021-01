Torino, l’allenamento al Filadelfia: si ferma Bonazzoli

Seduta tecnico tattica al Filadelfia per il Torio in vista del match di Coppa Italia: affaticamento muscolare ai flessori per Bonazzoli

Il Torino di Giampaolo si è ritrovato questo pomeriggio sul campo del Filadelfia per sostenere una seduta di allenamento in vista della sfida di domani contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo una prima parte atletica, Marco Giampaolo ha poi diretto una sessione prevalentemente tecnico-tattica proprio in vista del match contro i rossoneri alla quale Bonazzoli ha partecipato solo in parte. L’attaccante granata, infatti, ha dovuto terminare anzitempo l’allenamento a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Nella giornata di domani Belotti e compagni affronteranno la consueta seduta di rifinitura prima della partenza per Milano.