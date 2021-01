Coppa Italia, Milan-Torino: dove vederla in TV e streaming

Alle 20.45 Milan e Torino si affronteranno nuovamente per gli ottavi di Coppa Italia: ecco dove vedere il match in TV e streaming

Alle 20.45 torna in scena Milan-Torino, match valido questa volta per gli ottavi di Coppa Italia. I due club, reduci dal 2-0 strappato dai rossoneri in Serie A, torneranno quindi a sfidarsi sul rettangolo verde di San Siro. Il Toro, che ha cominciato la sua avventura in Coppa con la vittoria contro il Lecce, ha ottenuto il passaggio del turno imponendosi contro la Virtus Entella. Il Milan è invece subentrato direttamente in questa fase della competizione. Chi passa, dovrà scontrarsi con l’Inter. Il match sarà visibile in chiaro su RaiUno, con l’analisi post-partita e le interviste agli allenatori disponibili anche su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay.