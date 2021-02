Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Massimo Cottafava dopo la sfida contro l’Ascoli, partita vinta dal Toro 3 a 0

Dopo la vittoria 3 a 0 sull’Ascoli, il tecnico della Primavera granata Cottafava commenta così la conquista dei 3 punti: ”Questa è una vittoria bella perché arriva in un momento in cui noi avevamo estremamente bisogno di punti, quindi è importantissima per la classifica. Per quanto riguarda il morale è ovvio che vincere aiuta sempre. Dopo la partita contro il Cagliari eravamo ovviamente più delusi per il risultato ma la prestazione c’era stata. Sappiamo che la nostra strada è ancora lunga, dobbiamo ragionare partita per partita, oggi sicuramente siamo contenti per questi tre punti.”

Cottafava: “Non sono vincolato a scelte tattiche. Favale ha fatto bene dietro alle punte”

Il Toro è sceso in campo con il 4-3-1-2. Sulla possibilità di continuare con questo modulo, dato che oggi è arrivata una vittoria, Cottafava ha dichiarato: “Non sono vincolato a scelte tattiche. Non è un modulo che porta alla vittoria ma è l’atteggiamento dei ragazzi. Poi qualche accortezza la si prende per cercare di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per fare bene. Quindi oggi c’è stata questa disposizione in campo, Favale dietro alle punte ha fatto bene anche dietro si sono comportati bene. Ma sarebbe troppo semplicistico pensare che un cambio modulo fa portare una vittoria e non il contrario.”

Titolo: Cottafava: “Vedo una crescita nei giocatori e nelle prestazioni”

Infine il tecnico della Primavera granata, parlando del vero volto del Toro, ha detto: “Io penso che nel calcio il risultato condizioni in maniera estrema ogni valutazione. Contro il Cagliari abbiamo fatto la prima mezz’ora più bella dell’anno, molto più bella del primo tempo di oggi e nel secondo tempo a causa dell’inferiorità numerica abbiamo giocato a una porta e quindi non ho visto una metamorfosi dalla partita scorsa a questa.Vedo una crescita nei giocatori e nelle prestazioni. Anche contro l’Atalanta c’era stata la prestazione, quindi il risultato come è giusto che sia condiziona poi un po’ quelle che sono le certezze. Oggi ci prendiamo il risultato positivo, ma sappiamo che non abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Abbiamo ampi margini di miglioramento e dobbiamo fare molto meglio.”