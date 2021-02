Torino-Sassuolo è a rischio rinvio, ma ci sono stati altri casi in Serie A: ecco i precedenti sulle gare rinviate a causa Covid

Prosegue in Serie A l’emergenza Covid che, nelle ultime ore, ha coinvolto anche il Torino. All’interno del club granata è infatti stato riscontrato un focolaio almeno di sette giocatori positivi (tre dei quali già segnalati prima della trasferta di Cagliari), e due membri dello staff. Ad oggi, la gara con il Sassuolo è a rischio rinvio, secondo quanto emerso dalle valutazioni dell’Asl e delle autorità competenti, ma non è la prima della stagione. Ci sono infatti già stati due match che non si sono giocati proprio a causa dell’emergenza Covid.

Genoa-Torino e il bonus concesso dalla Lega

Prima fra tutti la sfida tra Genoa e Torino, valida per la terza giornata di campionato ed in programma per sabato 3 ottobre alle ore 18, ma rinviata al 4 novembre 2020. É stata la prima ad aver visto un club di Serie A usufruire del bonus concesso dalla Lega di Serie A in caso di un numero pari o superiore a dieci giocatori positivi al Covid. Il Grifone ha aperto quindi le danze, giocandosi subito questa possibilità dopo aver avuto conferma della presenza di sedici elementi positivi tra staff e squadra. Alla fine, è stato il Toro ad aver avuto la meglio, portando a casa la prima vittoria stagionale con un 2-1 .

Coronavirus, in Juventus-Napoli è intervenuta l’Asl

Diverso è invece quanto si è verificato per il match Juventus-Napoli, che ha creato grande scalpore dopo la decisione dell’Autorità sanitaria locale. L’intervento dell’Asl campana aveva infatti bloccato i partenopei all’interno della Regione Campania imponendo il divieto agli spostamenti e rendendo impossibile al gruppo squadra la partenza per Torino. Il numero di giocatori a disposizione degli azzurri era però sufficiente per obbligarli a scendere in campo e questo, senza la richiesta di rinvio, è costato al Napoli una penalizzazione inziale di un punto in classifica e la sconfitta per 3-0 a tavolino. Dopo il ricorso del club campano però, che ha fatto leva su una apposita sezione del regolamento, il caso è stato riaperto e il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione al Napoli. Il match in questione andrà perciò disputato.