Dopo i casi Covid riscontrati nel Toro, sono a forte rischio le partite contro Sassuolo e Lazio, nel momento migliore

Dopo la notizia resa nota dal Torino della presenza di diversi giocatori risultati positivi al Covid-19 la squadra di Davide Nicola ha dovuto stoppare gli allenamenti e mettere in isolamento domiciliare tutta la squadra. Una notizia che complica il lavoro svolto fin qui dal tecnico nato a Luserna San Giovanni e dalla squadra, proprio quando i granata erano riusciti a ritrovare la vittoria nell’importante sfida salvezza contro il Cagliari e con Belotti e compagni che sembravano godere di un ottimo stato di forma. Ora le partite contro Sassuolo e Lazio sono a forte rischio.

Il rischio di un focolaio

La notizia di diversi giocatori positivi è arrivata ieri in mattinata scuotendo un po’ tutto l’ambiente granata. Con i giocatori che ieri alle 18 hanno dovuto svolgere un altro giro di tamponi, i cui risultati arriveranno nella giornata di oggi. C’è la possibilità concreta che il numero di contagiati possa salire ulteriormente così da mettere a forte rischio la partita contro il Sassuolo in programma venerdì alle 20.45 ed anche la trasferta di martedì contro la Lazio con calcio d’inizio alle 18. L’ultima parola spetterà all’Asl, che ieri ha comunicato il rischio di un vero e proprio focolaio.

La vittoria contro il Cagliari

Uno stop che non poteva arrivare in un momento peggiore, con il Toro che arrivava dal risultato di 0-1 contro il Cagliari grazie a un gol di testa su calcio d’angolo di Bremer. I granata erano finalmente tornati a conquistare la vittoria, la prima per Nicola sulla panchina granata che ha permesso di ottenere 3 punti fondamentali per centrare l’obiettivo salvezza, con il Cagliari che ora si trova a -5 dal Toro. Ora il percorso di crescita che la squadra granata stava portando avanti rischia di accusare una brusca frenata.