Il 15 agosto i granata affronteranno la Cremonese per i trentaduesimi di Coppa Italia, sarà il primo match ufficiale della nuova stagione

La sera di Ferragosto alle 21 allo stadio Olimpico Grande Torino inizierà ufficialmente la nuova stagione per il Toro targato Ivan Juric. I granata affronteranno la Cremonese, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Baselli e compagni arrivano alla partita contro i grigiorossi dopo diversi risultati negativi nelle ultime amichevoli. Il Toro non potrà sbagliare, anche se è una squadra ancora in costruzione e con Juric che si aspetta qualche rinforzo dal mercato. Anche perché quella di domenica sera sarà la prima occasione per la squadra torinese per riabbracciare i propri tifosi, dopo che il club granata ha annullato l’amichevole a porte aperte contro la Pro Vercelli al Filadelfia. Gli stadi saranno aperti al 50% della capienza e il pubblico che verrà disposto a scacchiera.

Anche per la Cremonese sarà il primo impegno ufficiale

Anche per la squadra allenata da Fabio Pecchia quello di domenica sera sarà il primo impegno ufficiale che darà il via alla stagione 2021/20211. Per la Cremonese quello contro i granata sarà un banco di prova importante, in quanto affronteranno una squadra di categoria superiore. I grigiorossi dopo la salvezza dello scorso campionato hanno voglia di fare bene sin da subito, potendo contare su diversi buoni giocatori, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, ai quali il Toro dovrà fare molta attenzione per cercare di passare il turno ed evitare di fare una brutta figura. Elementi come Fabio Ceravolo, Jaime Baez e Daniel Ciofani. Ma attenzione anche all’ex Alessandro Fiordaliso, difensore cresciuto nel settore giovanile granata trasferitosi a Cremona a titolo definitivo nel settembre del 2020.

Cremonese: ottimi segnali dalle amichevoli

La Cremonese si appresta ad affrontare il Toro dopo aver registrato buone prestazioni, senza mai aver lasciato il campo da sconfitta nelle amichevoli contro Pisa, Feralpisalò e Spal. Soprattutto nella partita contro la Feralpisalò vinta 2-1 la squadra di Pecchia, nonostante le diverse assenze contro una squadra sulla carta più debole ma che ha comunque giocato a viso aperto, ha dimostrato di essere un team che si trova in una buona condizione fisica e di avere un’identita ben precisa. I grigiorossi vorranno dare continuità ai risultati positivi rimediati nei test di preparazione alla nuova stagione e il Toro dovrà farsi trovare pronto. Per i granata questa dovrà essere la stagione del rilancio, dopo due campionati molto deludenti nei quali si è dovuto lottare per rimanere in serie A. Contro il Toro la Cremonese vorrà fare bene, anche in vista della prima giornata di serie B contro il Lecce. Un altro match non facile sulla carta, ma sicuramente la squadra di Pecchia vorrà provare a strappare un risultato positivo contro tutti.