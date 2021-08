In questo precampionato sia Verdi che Zaza non hanno particolarmente brillato: ma la cessione per entrambi è complicata

Un precampionato che lascia ancora tanti dubbi irrisolti da parte del Torino. Le prestazioni viste negli ultimi tre test, quelli contro il Rennes e l’Az Alkmaar (i più importanti disputati dalla squadra di Ivan Juric) non hanno infatti del tutto convinto. Per ora comunque, per entrambe regge l’alibi della rivoluzione portata dal croato e dalla preparazione molto più dispendiosa rispetto a quelle del recente passato. Tra i calciatori che finora hanno convinto meno ci sono Simone Zaza e Simone Verdi, che da quando sono arrivati in granata solamente in rari casi hanno mostrato le proprie qualità.

Torino, Zaza non si è sbloccato sul fronte offensivo

Arrivati entrambi a cifre cospicue (14 milioni circa Zaza e 24 milioni Zaza), i due attaccanti del Toro non hanno ancora reso a dovere. Juric, intenzionato a valutare tutti i giocatori disponibili, non li ha bocciati in partenza, dando ad entrambe le proprie possibilità. Il nuovo numero sette granata, schierato titolare già contro l’Al-Fateh e nuovamente contro l’AZ, non ha però convinto, venendo sostituito nell’intervalllo da Sanabria. Poco reattivo sotto porta, non si è sbloccato contro le avversarie più ostiche.

Torino, Verdi poco incisivo quando chiamato in causa

Lo stesso è capitato con Simone Verdi, rimasto in campo più a lungo contro gli olandesi, ma tolto poi al 21′ della ripresa per lasciare spazio a Belotti. Se quindi il fronte campo resta una faccenda ancora da chiarire, dal lato mercato è difficile che Vagnati riesca a vendere i due profili in un momento come questo. Al momento è impossibile per il Torino pensare di quantomeno recuperare le cifre spese per acquistarli, gli stessi due giocatori non stanno poi premendo per partire: anzi, entrambi a Torino si trovano bene e sperano di riuscire (finalmente) a mostrare il proprio valore.