Bremer dopo l’infortunio rimediato contro il Rennes sta cercando di recuperare in tempo per la sfida di domenica sera

Quella di Gleison Bremer è una corsa contro il tempo. Il difensore brasiliano sta cercando di recuperare per poter giocare la partita di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma la sera di Ferragosto. Il centrale sudamericano si è fatto male alla caviglia destra durante l’amichevole stagionale contro il Rennes, dopo che durante uno degli allenamenti nel ritiro di Santa Cristina Valgardena aveva subito un altro infortunio sempre alla stessa caviglia.. Bremer continua a fare terapia, sperando di poter tornare a disposizione già per domenica. Lo aspetta una partita che il Toro targato Ivan Juric non potrà assolutamente sbagliare, contro una squadra sulla carta inferiore.

Torino, Bremer è un giocatore fondamentale per Juric

Al momento rimane molto difficile la presenza di Bremer in campo contro la Cremonese ma non impossibile. Il brasiliano infatti, dovrebbe tornare a disposizione per la prima giornata di serie A in casa contro l’Atalanta. Il Toro considera molto importante non forzare il recupero del difensore brasiliano, che è ritenuto dal tecnico Juric una pedina fondamentale per il proprio scacchiere. Nell’ultima amichevole giocata, quella contro l’Az Alkmaar, si è vista la fragilità in fase difensiva dei granata senza Bremer: proprio per questo sarà fondamentale la presenza del brasiliano contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ma il brasiliano spera di poter esserci anche per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese per poter iniziare al meglio la nuova stagione.