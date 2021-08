Belotti non ha sciolto i dubbi sul suo futuro, intanto i tifosi sui social gli chiedono di rimanere all’ombra della Mole

In casa Torino il tema che continua a tenere banco è il futuro di Andrea Belotti. Il capitano del Toro non ha espresso la sua volontà e non ha ancora mandato nessun messaggio chiaro per quanto riguarda la sua decisione finale. Intanto molti tifosi granata stanno inviando diversi messaggi di affetto sui social al Gallo, chiedendogli di rimanere all’ombra della Mole è di rinnovare il contratto che lo lega al club granata. Intanto Belotti continua a lavorare al Filadelfia in vista del primo impegno ufficiale di domenica sera, alle ore 21 contro la Cremonese in Coppa Italia, allo stadio Olimpico Grande Torino. Anche dal futuro dell’attaccante campione d’Europa dipendono le future strategie del Toro sul mercato, con i granata di Juric che nelle ultime uscite in amichevole contro Rennes e Az Alkmaar hanno dimostrato di non essere una squadra completa. Il tecnico croato aspetta ancora qualche rinforzo.

La non risposta di Belotti al Fila e gli indizi di Giorgia

Ma i tifosi non stanno usando solo i social per provare a convincere Belotti a rimanere al Toro. Il capitano granata, al suo rientro al Filadelfia dopo essersi goduto le meritate vacanze post Europeo, ha ricevuto molti complimenti e attestati di stima. Un tifoso ha provato anche a chiedergli se rimarrà o no in granata senza però ricevere alcuna risposta. Il Gallo ha preferito rimanere in silenzio, non potendo ovviamente rispondere. Ma qualche giorno dopo a mandare un segnale che fa ben sperare i tifosi del Toro è stata la moglie di Belotti Giorgia che ha postato come storia Instagram una foto che la ritrae in Piazza San Carlo con la carrozzina della piccola Vittoria, scrivendo anche la parola: “Casa”. Infatti la famiglia del Gallo a Torino si trova bene e sicuramente il capitano granata non è indifferente alle testimonianze di affetto da parte di tifosi del Toro.

Torino al lavoro per la clausola rescissoria

La trattativa per il rinnovo è in evoluzione. Al momento Belotti sembra propenso ad accettare l’offerta di un contratto per altre quattro stagioni, con un ingaggio di 3,3 milioni di euro all’anno più bonus. Quello che manca, però, è un accordo sulla clausola rescissoria, che l’attaccante vorrebbe inferiore ai 30 milioni, mentre il Toro punta a fissare ben più in alto. Intanto il tempo passa e la nuova stagione sta per cominciare. Il calciomercato tra qualche giorno si concluderà e Belotti a breve termine dovrà far sapere cosa ha intenzione di fare. Intanto i tifosi del Toro tengono le dita incrociate, sperando che Belotti possa rimanere in granata.