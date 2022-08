Da oggi, venerdì 19 agosto, sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti in vista di Cremonese-Torino, valida per la 3^ di campionato

In attesa che il Torino scenda in campo contro la Lazio nel primo match casalingo di campionato, la Cremonese ha già messo in vendita i biglietti per la terza giornata. Dalle ore 10.00 di oggi, venerdì 19 agosto alle 19.00 di venerdì 26 agosto è infatti possibile acquistarli in vista del match in programma per sabato 27 agosto alle ore 18.30 allo stadio “Zini” di Cremona. Per quanto riguarda il settore ospiti, i tagliandi sono disponibili online sul sito https://sport.ticketone.it e presso i punti vendita abilitati sul territorio nazionale sono ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/ . Il costo è di 30 euro per quelli interi e 15 per gli Under 14. Per poter accedere allo stadio, i tifosi dovranno essere muniti di biglietto e carta d’identità valida.