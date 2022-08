Ecco dove vedere Cremonese-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma sabato 27 agosto alle ore 18.30

Si avvicina il momento della terza giornata di campionato, che vedrà il Torino di Juric affrontare la Cremonese, una delle neopromosse della scorsa stagione allo stadio “Giovanni Zini”. I granata, reduci da una vittoria e un pareggio, sono a caccia di continuità mentre i lombardi, ancora a quota zero punti, tenteranno di intascare i primi tre. Il match, in programma per sabato, alle ore 18.30, potrà essere seuguito su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti della Serie A che ha l’app disponibile su smart TV, PC, smarphone e tablet. Sarà inoltre trasmesso su Sky Sport (canali 202, 213, 252) ed è disponibile in streaming su SkyGo e Now TV.