Nel 2017, Davide Nicola salvò il Crotone vincendo contro la Lazio all’ultima giornata: domenica alle 15 ritroverà il Crotone con un Torino in emergenza

Crotone-Lazio, ovvero la notte in cui Davide Nicola è diventato un eroe. Il Crotone dopo la Lazio, ovvero la partita vera dopo quella fantasma, che da allenatore del Torino dovrà gestire tenendo la barra a dritta nel mare in tempesta. Dal maggio 2017 al marzo 2021: quattro anni dopo il tecnico di Vigone dovrà fare un altro miracolo allo “Scida”. Domenica, ore 15, si rivedrà il Toro in campo, scaduto il blocco dell’Asl che ha impedito ai granata di scendere in campo contro il Sassuolo e i biancocelesti. E l’emergenza sarà totale. Otto giocatori assenti a causa della variante inglese del Covid, tutti gli altri appesantiti da una settimana di stop quasi totale. Solo ieri, Nicola ha guidato il primo allenamento collettivo. C’erano tanti ragazzi della Primavera: gli daranno una mano nella sfida salvezza della 26^ giornata.

Dall’impresa salvezza a quella che lo attende con il Torino

Lo stadio che accoglierà l’incontro sarà quello dove, esultante, l’allenatore venne portato in trionfo dai suoi giocatori in quella magica notte di quattro anni fa. Assieme, avevano appena finito un ciclo da 20 punti tra aprile e maggio: una marcia inarrestabile, ma “non dite che è stata una favola”, per usare proprio le parole di Nicola. Il quale, anche oggi, non vende sogni ma solide realtà: lavoro e relazioni umane, i pilastri che ha portato al Toro dopo averli esaltati a Crotone.

La partita che sancì la miracolosa salvezza del Crotone di Nicola

Nicola, ora chi gioca? Il tecnico ha poca scelta

Ora che per le mani ha una squadra spossata e poco brillante, il tecnico insisterà il doppio sul tasto delle motivazioni. Cruciale, per sopperire alla mancanza di fiato e risorse umane. Ha a disposizione due allenamenti più la rifinitura di sabato per tirare fuori il massimo da ciò che gli è rimasto. Non molto, a dire il vero. Anche se un problema è risolto: la formazione titolare è pressoché obbligata. Lo è la difesa a tre (Izzo, Lyanco e Rodriguez sono i titolari designati), lo sono le fasce del consueto 3-5-2, dove agiranno Vojvoda e Ansaldi. Va un po’ meglio in attacco, dove Nicola può addirittura permettersi di scegliere due tra Zaza, Sanabria, Verdi e Bonazzoli. Non basta questo, certo, per evitare la narrazione dell’impresa, perché il Toro è in tempesta e il tecnico deve tenere la barca a galla.