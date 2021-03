La sfida tra il Crotone e il Torino in diretta alle 15 allo Scida: come vedere la partita in tv e in streaming

Alle 15 allo Scida il via alla sfida: Crotone-Torino in diretta sarà trasmessa da Sky, canale 253. La partita del Toro di oggi in streaming sarà invece disponibile su Sky Go ma anche su Now Tv. Ogni settimana Sky, secondo gli accordi del triennio 2018-2021, trasmette sette delle dieci partite del campionato di Serie A, mentre le altre tre sono trasmesse da DAZN.