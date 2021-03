Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid: domenica i primi sintomi, per questo non era andato neanche in panchina

Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato l’Inter, dopo che nella giornata il terzino si era sottoposto al tampone. L’ex calciatore granata aveva accusato i primi sintomi domenica, prima di Torino-Inter, per questo motivo all’ultimo momento era stato precauzionalmente escluso dai giocatori presenti in panchina ed era stato messo in isolamento. Era poi tornato a Milano separatamente dal resto della squadra. Questo il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.