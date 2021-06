La piattaforma streaming Dazn ha reso noti i prezzi per vedere la Serie A e tutti gli altri eventi sportivi per i prossimi tre anni

Dazn a partire dalla prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A in streaming (7 partite in esclusiva e 3 match in co-esclusiva con Sky). La piattaforma del gruppo Perform ha reso noti i prezzi per chi vorrà abbonarsi. Il costo di Dazn sarà di 29,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio ci sarà un’offerta da 19,99 euro per 14 mesi. Per quanto riguarda le persone già abbonate alla piattaforma streaming a breve gli verranno comunicate ulteriori offerte a loro dedicate, in aggiunta a quella di 19,99 euro al mese anziché pagare 29,99 euro.

Dazn: non solo serie A

Su Dazn oltre alla serie A, per quanto riguarda il mondo del calcio, sarà possibile vedere anche La Liga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, MLS, Carabao Cup e i canali monotematici dedicati al Milan e all’Inter. Gli eventi sulla piattaforma streaming saranno visibili su un massimo di 6 dispositivi, con la possibilità di vedere la visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi diversi. Infine sarà possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi e senza restrizione sugli sconti fruiti.