Gianluca Petrachi è tornato a parlare della sua esperienza da direttore sportivo del Torino durata 10 anni

L’ex direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ospite a Sportitalia è tornato a parlare delle sue ultime esperienze da dirigente prima in granata e poi alla Roma. Dopo aver analizzato la situazione in casa Roma con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa Petrachi si è soffermato a commentare la sua esperienza in granata e a parlare del presidente Urbano Cairo. Questo quanto dichiarato dall’ex direttore sportivo del Toro in merito: “Nei 10 anni in cui sono rimasto lì si era creata tantissima empatia, io ho rappresentato il Toro tutelando anche il presidente. Lui deve essere aiutato a fare le scelte giuste e io ho fatto da collante con la squadra. Forse con la mia partenza è venuto meno un punto di riferimento”.