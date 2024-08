Ali Dembélé pare aver convinto il Torino: potrebbe rimanere a fine mercato e diventare il vice Bellanova sulla fascia destra

La vittoria del Torino sul Cosenza ha dato parecchi segnali, lasciando molto di cui discutere: la grande prestazione di Ricci, l’esordio convincente di Saul Coco e l’ingresso impattante di Ché Adams, ma non solo. Tra i punti chiave può essere considerato anche il subentro di Ali Dembélé, che ha messo insieme i primi minuti con la maglia granata. L’esterno ex Venezia ha preso il posto di Bellanova nel secondo tempo, e molte cose fanno pensare che possa diventare il suo vice nel corso di questa stagione.

Il fattore Vanoli

Iniziata la preparazione estiva, il Torino si ritrovava con tre esterni destri: Bellanova, Bayeye e proprio Dembélé. Il primo era considerato ovviamente un imprescindibile, mentre per gli altri due si ipotizzava una nuova stagione in prestito con conseguenti interventi sul mercato. Vanoli, che con il classe 2004 ha lavorato a Venezia nella scorsa stagione, ha però scelto di dargli fiducia, proponendolo alcune volte in amichevole. Minuti importanti per lui, il quale è riuscito a mettersi in mostra convincendo la dirigenza e lo stesso tecnico a farlo rimanere – almeno momentaneamente – in rosa. Un premio importante, reso ancor più dolce dall’esordio ufficiale in Coppa Italia. Contro il Cosenza il 20enne è stato infatti schierato in campo nel secondo tempo, rendendosi protagonista di una buona prestazione. In questo senso, aver già lavorato con Vanoli e conoscere il mister si è rivelato un fattore importante per lui.

Altre priorità sul mercato

Come detto, a inizio luglio si credeva che Vagnati potesse andare alla ricerca di un esterno destro sul mercato; la strategia societaria è però poi cambiata, e il tempo perso dietro altri obiettivi e le parallele belle cose fatte vedere dal giovane francese hanno spinto il direttore tecnico a concentrarsi sulla difesa e la corsia mancina. Chissà che alla fine tutto rimanga così, ma la sensazione è che Dembélé abbia buone possibilità di rimanere in squadra come alternativa a Bellanova.