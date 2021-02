Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, presenta in conferenza stampa la partita di domani sera della sua squadra contro il Torino

Alla vigilia di Cagliari-Torino il tecnico dei sardi, Eusebio Di Francesco, presenta in conferenza stampa la partita. L’allenatore del Cagliari ha detto: “Il Torino? Loro hanno due positivi, sappiamo che è un problema che quest’anno c’è, capita a noi e capita anche gli altri. Per me anche il Torino non merita questa classifica e ha una rosa di livello. Loro sono equilibrati e compatti e cercano di sfruttare i due attaccanti – ha dichiarato il tecnico- con Belotti che per me è insostituibile. Sanno difendersi bene e poi ripartire con grande piglio. Domani mi aspetto un salto di qualità, contro l’Atalanta abbiamo provato ma siamo stati sfortunati. Contro il Toro mi aspetto molto di più”

Di Francesco: “ Domani non sarà una gara decisiva”

Di Francesco ha poi proseguito dicendo: “La gara di domani sarà importantissima ma mancano altre quindici partite, quindi non sarà decisiva ma ovviamente vogliamo vincere. In questo momento io e il gruppo abbiamo bisogno di positività. Dobbiamo osare di più. Dopo aver sistemato la fase difensiva dobbiamo provare a fare qualcosa in più per sbloccarci. Non dobbiamo piangerci addosso ma lottare e dimostrare di non meritare questa classifica. Non dobbiamo tirarci indietro ma lotteremo e combatteremo anche per i nostri tifosi.”

Di Francesco e i dubbi di formazione

Infine il tecnico, per quanto riguardo alcuni suoi giocatori, ha aggiunto: ”Luvumbo ha finalmente giocato ieri contro la Primavera ma non è ancora pronto per la prima squadra. Per Nainggolan tutto è possibile, aspettiamo l’allenamento di stasera, stesso discorso per Ceppitelli. Hanno entrambi fatto un allenamento con la squadra ma spero di recuperarli e magari anche schierarli entrambi. Nandez? C’è possibilità di vederlo più spostato a destra, ma anche da mediano si inserisce molto bene. Valutiamo attentamente ogni cosa.”