I numeri di Cagliari-Torino / In classifica i sardi si trovano al 18° posto dietro al Toro con un distacco di due punti dai granata

Quella tra Cagliari e Torino in programma venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20:45, sarà una sfida salvezza. Entrambe le squadre si trovano nei bassi fondi della classifica con i granata che occupano il 17° posto con soli 17 punti raccolti fino ad ora. Dietro al Toro c’è proprio la squadra sarda con 15 punti. Quindi una stagione particolarmente negativa per entrambe le formazioni. Inoltre contro la squadra allenata da Davide Nicola Di Francesco si giocherà la panchina. Un risultato negativo potrebbe avere come conseguenza il suo esonero.

Il Toro di Nicola cerca la 3° vittoria stagionale

Il Toro arriva alla sfida contro il Cagliari da 5 pareggi di fila. Il primo contro lo Spezia, risultato che ha sancito il cambio in panchina. Giampaolo ha infatti dovuto lasciare il Toro per fare posto a Nicola. Con il tecnico, nato a Luserna San Giovanni, Belotti e compagni hanno raccolti 4 pareggi. L’ultimo in casa contro il Genoa, con il match terminato 0-0. Tornare a casa da Cagliari con i 3 punti sarebbe importantissimo, sia per allontanarsi dalla zona retrocessione, sia per il morale. La vittoria contro la squadra di Di Francesco sarebbe la terza in campionato per i granata, con il Toro per ora in grado di gioire soltanto fuori casa. Infatti in questo campionato non ha mai vinto tra le mura amiche dello stadio “Grande Torino”. L’ultima vittoria dei granata risale al 3 gennaio, con il Toro che al Tardini si è imposto sul Parma, vincendo 0-3.

Cagliari: in casa solo contro la Sampdoria non ha subito reti

Lo score del Cagliari è particolarmente negativo per quanto riguarda le sfide casalinghe. Fino ad oggi i sardi alla Sardegna Arena hanno raccolto 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Con la squadra di Di Francesco che, per quanto riguarda i match giocati a Cagliari, solo contro la Sampdoria il 7 novembre scorso non ha subito reti. Quel match contro i blucerchiati si è concluso 2-0 in favore dei rossoblù. C’è però un equilibrio per quanto riguarda le reti subite dal Cagliari: i sardi hanno incassato 40 gol di cui 20 in casa e 20 in trasferta.