Il Torino ha comunicato che, dopo aver svolto i tamponi, ha riscontrato la positività di due calciatori al Covid-19

Da un comunicato apparso sul sito ufficiale del Torino si è reso noto che due giocatori granata sono risultati positivi al Coronavirus, l’identità dei due calciatori non è stata svelata dal club. I due giocatori in questione, come comunicato dallo stesso Torino, sono immediatamente stati posti in isolamento sotto la supervisione dello staff medico granata e seguiranno le procedure dettate dal protocollo sanitario.