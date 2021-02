La probabile formazione del Torino contro il Cagliari: sarà ancora 3-5-2, ma salgono le quotazioni di Verdi e Baselli. A centrocampo può star fuori Lukic

La vigilia, segnata dall’ufficialità di due nuovi casi di coronavirus oltre a Sanabria (ormai lungodegente), non ha scalfito le certezze di Davide Nicola. Il suo Torino arriverà allo scontro salvezza contro il Cagliari con l’obiettivo di “andare al massimo e non cercare alibi”, per dirla proprio con le parole del tecnico di Vigone. Che ha chiesto concretezza, ai suoi, perché i numeri dicono che il Toro sta crescendo. Alla “Sardegna Arena” (venerdì 19 febbraio, ore 20.45) dovrà anche capitalizzare: i tre punti darebbero alla classifica un aspetto meno cupo. Per inseguirli, l’allenatore non farà rivoluzioni: l’undici dell’anticipo ricalcherà quello della sfida casalinga contro il Genoa. Anche se qualche cambio ci sarà.

Con Baselli il sacrificato sarebbe Lukic. E Zaza…

Non certo davanti a Sirigu, dove agiranno ancora Izzo e Bremer accanto a Nkoulou. Sulle fasce, Singo e Ansaldi sono in vantaggio nei ballottaggi con Vojvoda e Rodriguez. Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare a centrocampo: è Baselli, infatti, ad avere buone chance di affiancare Mandragora e Rincon. L’8 potrebbe scalzare Lukic, anche se la decisione finale arriverà solo a ridosso della partita. Nicola (qui le sue parole in conferenza stampa) è poi tentato di calare la carta Verdi, per sostituire il calante Zaza. L’ex Napoli si giocherà fino all’ultimo la chance di affiancare capitan Belotti.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Murru, Lyanco, Rodriguez, Buongiorno, Vojvoda, Gojak, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola

Indisponibile: Sanabria